За минувшие сутки боевики 14 раз обстреливали позиции АТО, двое военнослужащих получили ранения – штаб

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО на Донбассе в сравнении с предыдущим отчетным периодом и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник утром.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие. Во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения", – говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 18 сентября, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

На донецком направлении основная активность боевиков вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь они дважды обстреливали укрепления ВСУ из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, около 23.00 боевики выпустили 7 мин калибра 82-мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцево.

На приморском направлении боевики применяли 82-мм миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На луганском направлении единственный обстрел позиций ВСУ зафиксирован вблизи Новотошковского, около 23.00.