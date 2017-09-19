Жители Киевщины, могут получить 7 лет тюрьмы за попытку нелегально вывезти из зоны АТО крупную партию боеприпасов – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области дело в отношении четырех жителей Киевской области, пытавшихся незаконно вывезти из зоны АТО крупную партию боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчинам инкриминируется ч.1 ст.263 УК Украины (незаконная перевозка оружия и боеприпасов).

"Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования прокуратура установила, что двое военнослужащих незаконно приобрели патроны, гранаты, запалы и заряды для гранатометов. В апреле, предварительно договорившись с двумя гражданскими, они пытались перевезти боеприпасы из зоны АТО в Киевскую область, однако были задержаны при въезде в Харьков на посту "Песочин". Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 тыс. патронов различного калибра, 12 запалов и зарядов для гранатометов и гранаты Ф-1 и РГН.