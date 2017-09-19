Самоходная гаубица сгорела в Николаевской области – Генштаб

В Веселиновском районе Николаевской области во время движения самоходной гаубицы 2С1 произошло возгорание в районе трансмиссионного отделения, в результате чего боевая машина уничтожена.

Как сообщает в понедельник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в соцсети Фейсбук, по предварительной информации Военной службы правопорядка в ВСУ, экипаж собственными силами пытался ликвидировать возгорание, но вынужден был покинуть самоходную установку, отойдя на безопасное расстояние.

В результате пожара боевая машина уничтожена. По предварительной информации пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Начальник Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка по данному факту проинформировал прокуратуру Николаевского гарнизона.

Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия выясняет группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.