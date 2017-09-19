Порошенко: Мы очень ценим, что США стоят плечом к плечу с нами в нашей борьбе

Украина очень ценит тот факт, что Соединенные штаты Америки стоят плечом к плечу в сегодняшней борьбе, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт".

"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - цитирует слова лидера Украины пресс-служба президента в ночь на вторник.

Он подчеркнул, что сегодня руководство и президент США зарекомендовали себя крепкими и надежными защитниками международного права.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил П.Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП – "цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".

Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США "нам удалось гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию - одна из сильнейших в мире".

"Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаид, который также является выпускником« Вест-Пойнта", - отметил П.Порошенко.

Президент напомнил о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году и о правовую норму, запрещающую доступ экспертов НАТО военных институтов Украины.

"Мне не нужно говорить, какие силы были по этой норме. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных сил Украины", - сказал П.Порошенко и добавил: "И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте".

Президент Украины попутно пригласил представителей Академии "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействие военной образовании в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.

"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", - сказал он.

Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.

"Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных", - сообщил П.Порошенко.