События

02:24 19.09.2017

Злоумышленнику, который "заминировал" "Дворец Спорта", избрана мера пресечения – прокуратура

Злоумышленнику "заминировавшему в воскресенье "Дворец Спорта" в столице избрана мера пресечения, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский райсуд избрал меру пресечения для 24-летнего мужчины, который сообщил о ложном заминировании ГП "Дворец Спорта", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье около 16.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения 24-летний житель Черниговской области с собственного мобильного позвонил по спецлинии "102" и сообщил о "минировании" столичного Дворца Спорта.

Как выяснили правоохранители, таким поступком молодой человек решил отомстить охране, которая не пустила его в заведение.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

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