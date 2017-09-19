Порошенко: оборонительное вооружение – это инструмент юридический защиты украинской позиции

Предоставление Украине оборонительного вооружения это не просто оружие, а юридический инструмент защиты украинской позиции, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Еще одна важность оборонительного вооружения - это не просто противотанковые ракеты "Джевелин". Мы производим сами "Стугну", которая имеет другой принцип, но очень эффективная. Мы говорим о системе радиоэлектронной борьбы, которая предоставит миру неопровержимые доказательства преступлений России - откуда они открывают огонь, чтобы убивать наших гражданских, откуда и когда, какого калибра они подтянули запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. И, наконец, это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления РФ в международном суде в Гааге ... это не просто оружие, а это юридический инструмент защиты украинской позиции", передает слова П.Порошенко в ходе встречи с украинской общиной и представителями крымскотатарских организаций в понедельник в Нью-Йорке сайт президента.

П. Порошенко также отметил, что Украина "далеко продвинулась" в переговорах по предоставлению оборонительного вооружения с новой администрацией США.

По его словам, предоставление Украине оборонительного вооружения ждет не только Украина.

"Это не просто позиция, которая позволяет нам значительно повысить цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям, но это еще открывает возможности для предоставления нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады и других, которые ждут политического решения США", - сказал лидер Украины.