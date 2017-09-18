Предоставление Вашингтоном оборонительного вооружения Украине откроет подобные возможности с другими странами - Порошенко

Решение США о предоставлении Украине оборонительного вооружения откроет подобные возможности с другими странами, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами", - процитировал слова П.Порошенко во время встречи с представителями украинской громады и крымскотатарскими организациями пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на странице в микроблоге Twitter в понедельник.