События

21:00 18.09.2017

Экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс: Мы должны предоставить Украине защитные системы

Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал А.Расмуссен в своем официальном аккаунте в соцсвети Твиттер в понедельник вечером.

Он также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.

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Интерфакс-Украина
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