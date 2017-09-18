Экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс: Мы должны предоставить Украине защитные системы

Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал А.Расмуссен в своем официальном аккаунте в соцсвети Твиттер в понедельник вечером.

Он также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.