Одесский суд арестовал сотрудницу лагеря "Виктория", ответственную за пожарную безопасность

Киевский районный суд г.Одесса взял под стражу без права внесения залога воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность, Коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", где 15 сентября во время пожара погибли дети.

Как сообщается в понедельник на сайте суда, следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога.

Расследованием установлено, что 23 июня 2017 года Киевский районный отдел ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вынес предписание, согласно которому от ответственного за пожарную безопасность лица требовалось принять ряд мер по соблюдению требований пожарной безопасности. "Но, подозреваемая, будучи ознакомленной с указанным предписанием, и будучи обязанной выполнить его в полном объеме, не приняла мер по их выполнению", - сказано в сообщении.

Воспитательница подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах).

Ранее в это день киевский районный суд г.Одессы арестовал без возможности внесения залога директора лагеря "Виктория".

Директор этого учреждения также подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, что привело к гибели людей и материальному ущербу в особо крупных размерах).

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.