События

20:11 18.09.2017

Прокуратура приостановила деятельность СИЗО в Дрогобыче в связи с нарушениями прав заключенных

В Дрогобыче прокуратура выявила нарушения конституционных прав заключенных в изоляторе временного содержания №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области и приостановила его деятельность.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Львовской области, во время проверки деятельности заведения еще в августе 2017 года выявлен ряд нарушений, в частности, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.

"Несмотря на то, что работниками прокуратуры неоднократно вносились документы прокурорского реагирования, недостатки в работе изолятора не были должным образом устранены. Поэтому, руководством прокуратуры принято решение о приостановлении деятельности изолятора до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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