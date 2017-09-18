События

19:40 18.09.2017

Делегация ВС США посетила Национальную академию Сухопутных войск ВСУ

Национальную академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины посетила американская делегация во главе с заместителем начальника школы артиллерии Сухопутных войск ВС США полковником Хейвардом Хатсоном, сообщается на сайте Минобороны Украины в понедельник вечером.

Во время рабочей встречи с руководящим составом военного вуза и факультета ракетных войск и артиллерии начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук традиционно рассказал иностранным гостям о структуре и задачах вуза, особенностях подготовки офицерских кадров, отметив специфику обучения будущих артиллеристов.

"Также, обращаясь к американским гостям, начальник Академии поблагодарил весь народ Соединенных Штатов, его правительство и вооруженные силы за поддержку в нелегкое время и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

После просмотра презентационного фильма и обмена сувенирами американские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой Академии. Они имели возможность посетить кафедру тактики, Центр имитационного моделирования, учебно-тренировочный комплекс вооружения и стрельбы, музей учебного заведения.

"Конечно, не обошли они своим вниманием и факультет ракетных войск и артиллерии. Представители ВС США провели круглый стол с научно-педагогическими работниками этого факультета. Во время встречи со своими украинскими коллегами-артиллеристами они презентовали систему подготовки специалистов для подразделений полевой артиллерии США. В свою очередь, украинские артиллеристы рассказали о системе подготовки специалистов для подразделений ракетных войск и артиллерии, особенности подготовки специалистов по техническим направлениям и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме этого, члены американской делегации имели возможность встретиться и пообщаться с будущими офицерами-артиллеристами ВСУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Одно из обновлений программы "CCleaner"заражено вирусом, Киберполиция рекомендует украинцам временно перейти на иное ПО

Суд перенес слушания по делу Саакашвили на 22 сентября

Потасовки между активистами и правоохранителями возникли под знанием Ильичевского горсуда

Суд признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади)

Суд арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого в причинении НБУ убытков в 33 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесский суд арестовал сотрудницу лагеря "Виктория", ответственную за пожарную безопасность

Прокуратура приостановила деятельность СИЗО в Дрогобыче в связи с нарушениями прав заключенных

Правоохранители вывели фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе из здания Ильичевского горсуда

Гособвинение обжалует приговор фигурантам дела о событиях 2 мая в Одессе

Двум оправданным фигурантам "дела 2 мая" в Одессе объявили о подозрении в сепаратизме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА