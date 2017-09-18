Делегация ВС США посетила Национальную академию Сухопутных войск ВСУ

Национальную академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины посетила американская делегация во главе с заместителем начальника школы артиллерии Сухопутных войск ВС США полковником Хейвардом Хатсоном, сообщается на сайте Минобороны Украины в понедельник вечером.

Во время рабочей встречи с руководящим составом военного вуза и факультета ракетных войск и артиллерии начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук традиционно рассказал иностранным гостям о структуре и задачах вуза, особенностях подготовки офицерских кадров, отметив специфику обучения будущих артиллеристов.

"Также, обращаясь к американским гостям, начальник Академии поблагодарил весь народ Соединенных Штатов, его правительство и вооруженные силы за поддержку в нелегкое время и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

После просмотра презентационного фильма и обмена сувенирами американские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой Академии. Они имели возможность посетить кафедру тактики, Центр имитационного моделирования, учебно-тренировочный комплекс вооружения и стрельбы, музей учебного заведения.

"Конечно, не обошли они своим вниманием и факультет ракетных войск и артиллерии. Представители ВС США провели круглый стол с научно-педагогическими работниками этого факультета. Во время встречи со своими украинскими коллегами-артиллеристами они презентовали систему подготовки специалистов для подразделений полевой артиллерии США. В свою очередь, украинские артиллеристы рассказали о системе подготовки специалистов для подразделений ракетных войск и артиллерии, особенности подготовки специалистов по техническим направлениям и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме этого, члены американской делегации имели возможность встретиться и пообщаться с будущими офицерами-артиллеристами ВСУ.