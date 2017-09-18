События

18:43 18.09.2017

Правоохранители вывели фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе из здания Ильичевского горсуда

Сотрудники правоохранительных органов смогли вывезти освобожденных судом фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе, их родственников и адвокатов, которые после оглашения оправдательного приговора оставались в здании Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", они не могли покинуть здание суда, так как снаружи их ожидали несколько десятков проукраинских активистов, несогласных с оправдательным решением суда.

Сотрудники Национальной гвардии Украины вместе с полицией вывели фигурантов дела, их родственников и адвокатов через один из боковых входов в здание суда.

Их увезли на "КРАЗе" Нацгвардии, в то время как проукраинские активисты были заняты защитой от правоохранителей ранее построенных ими баррикад на подъездах к зданию Ильичевского городского суда.

Сейчас активисты группами разъезжаются из Черноморска, ситуация стабилизировалась.

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