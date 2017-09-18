Гособвинение обжалует приговор фигурантам дела о событиях 2 мая в Одессе

Прокуратура намерена обжаловать приговор фигурантам дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщила журналистам у здания Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.) представитель стороны гособвинения Ирина Куприна.

Позже в пресс-службе прокуратуры Одесской области подтвердили, что категорически не согласны с решением Ильичевского горсуда и готовят апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантов "дела 2 мая".

"Доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратуры Одесской области после передачи уголовного производства центральным аппаратом органов внутренних дел в Одессу по событиям 2 мая и предоставленные суду, приняты не были… Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы Закона, и уже готовит апелляционную жалобу", - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Ранее в понедельник суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.