События

18:36 18.09.2017

Двум оправданным фигурантам "дела 2 мая" в Одессе объявили о подозрении в сепаратизме

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч.2 ст.294 УК Украины – массовые беспорядки), которых ранее в понедельник оправдали судьи Ильичевского городского суда, не дают выйти из здания суда в связи с подозрением в причастности к сепаратизму в Николаеве в 2014 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", как минимум двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители не дают выйти из здания суда.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" мать С.Долженкова Томара, в настоящее время им "предъявляют обвинения" по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

Позже в пресс-службе прокуратуры Одесской области подтвердили, что в зале судебного заседания сотрудники прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

"Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в опубликованной информации.

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