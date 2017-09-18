Суд признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади)

Ильичевский городской суд (Черноморск, Одесская обл.) признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины - массовые беспорядки).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время зачитывание приговора продолжается.

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как сообщалось, стадия судебных дебатов по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) завершилась 5 сентября. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

В ходе дебатов прокуратура потребовала присудить обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 12-ти из 19 обвиняемых, находящихся сейчас не под стражей, сторона обвинения потребовала присудить 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих – 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова – 12 лет, и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

В свою очередь обвиняемые свою вину не признали и призвали суд объективно и всесторонне подойти к оценке имеющихся доказательств.

Суд над обвиняемыми в данном деле начался в ноябре 2014 года. Изначально на скамье подсудимых находился 21 человек. Однако затем обвиняемый Виктор Милютин в конце 2014 – начале 2015 года уехал в аннексированный Крым. Еще один из фигурантов дела Владислав Ильницкий, который до этого был выпущен из-под стражи, в августе т.г. незаконно покинул территорию Украины и выехал в Россию. Т.о. обвиняемых осталось 19, а производства в отношении уехавших обвиняемых выведены в отдельные процессы.

При этом по меньшей мере трое подозреваемых на скамью подсудимых так и не попали. Например, Международная консультативная группа и журналистская "Группа 2 мая" обнаружили, что один из потенциальных организаторов событий 2 мая 2014 года в Одессе Александр Грибовский был обменен на захваченных в плен в АТО сотрудников СБУ. По данным ряда разрозненных сообщений в СМИ, число подозреваемых по делу, которых обменяли, может достигать полутора десятков.

Сам судебный процесс длительное время практически не двигался, оставаясь сначала на стадии подготовительного заседания, затем на стадии оглашения обвинительного акта и т.д. сначала в Приморском районном суде Одессы, а затем в Малиновском райсуде.

Причем рассмотрение затягивалось как из-за обвиняемых и стороны защиты, так и из-за стороны обвинения. Например, длительное время находящиеся не под стражей обвиняемые под разными предлогами не являлись на заседания, из-за чего они постоянно переносили. Также граждане России требовали предоставить им переводчика с украинского на русский. Однако после нескольких замен переводчиков отказались от их услуг. В свою очередь сторона обвинения халатно отнеслась к подготовке обвинительного акта, из-за чего дело дважды возвращалось на доработку. Кроме того, в деле несколько раз сменился обвинитель, и новым представителям прокуратуры требовалось время на ознакомление с материалами.

Кроме того, заседания то и дело сопровождались акциями различных активистов, которые требовали от судей не выпускать обвиняемых из-под стражи, а от прокуратуры – качественно делать свою работу. Многие такие акции проходили с потасовками между проукраинскими активистами и полицией и между проукраинскими активистами и сторонниками обвиняемых.

Наконец 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая данное дело, удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых о своем отводе. И после череды попыток оставить дело на рассмотрении в Одессе, Апелляционный суд Одесской области принял решение передать дело в Черноморск.

Расследование в Ильичевском городском суде пошло очень быстро. Коллегия судей сразу, несмотря на протесты со стороны обвиняемых, решила проводить заседания 4 раза в неделю. Но в августе в судебном расследовании возник очередной кризис. Причина была в том, что прокуратура затягивала рассмотрение дела. Суд даже принял два определения, в которых сообщил президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной Рады, генеральному прокурору Украины и прокурору Одесской области о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения. А обвиняемые по делу, которые до сих пор остаются под стражей, в том числе двое граждан России и трое граждан Украины, заявили о намерении начать сухую голодовку и продолжать ее до тех пор, пока не начнутся судебные дебаты.

В свою очередь прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда, который суд, однако, не удовлетворил. В заявлении пресс-служба прокуратуры области отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

Ряд правозащитников и журналистов в связи с этим заявили, что причина происходящего в том, что из-за халатного отношения прокуратуры к своим обязанностям дело идет к оправдательному приговору.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.