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16:24 18.09.2017

Суд арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого в причинении НБУ убытков в 33 млн грн

Приморский районный суд Одессы 15 сентября принял решение о взятии под стражу с альтернативой внесения залога подозреваемого в причинении Национальному банку Украины убытков в сумме более 33 млн грн, сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По решению суда, подозреваемый, который год находился в розыске, может внести залог в сумме 33 млн грн.

"Установлено, что злоумышленник совершил, по предварительному сговору с другими лицами, в том числе сотрудниками одного из публичных акционерных обществ - акционерного банка, завладение чужим имуществом, а именно права требования по кредитным договорам, заключенным между указанным обществом и государственным предприятием "Дирекция единого заказчика", в том числе по кредитным договорам, находившимся в залоге Управления Национального банка Украины на основании договора рефинансирования, заключенного с указанным банком в 2014 году. В результате таких действий Национальному банку Украины был нанесен ущерб на сумму более 33 млн 190 тыс. грн, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

В настоящее время возмещение нанесенного ущерба обеспечено в полном объеме благодаря своевременности проведения необходимых следственных действий и принятия процессуальных решений следователями и прокурорами в уголовном производстве, констатирует Генпрокуратура.

Уголовное производство расследуют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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Интерфакс-Украина
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