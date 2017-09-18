Суд признал обоснованным подозрение Сакварелидзе

Галицкой районный суд г.Львов на заседании в понедельник рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему заместителю ггенерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе в виде личного обязательства и признал обоснованным выдвинутое ему подозрение в совершении уголовных правонарушений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, ранее, 16 сентября, было завершено рассмотрение ходатайства об избрании Д.Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства.

"Проанализировав и оценив поданные доказательства, суд, отбросив доводы стороны защиты, признал их надлежащими и допустимыми, а также констатировал, что они являются достаточными для заключения суда об обоснованности объявленного Д.Сакварелидзе подозрения в совершении… уголовных правонарушений", - сообщается на сайте облпрокуратуры в понедельник.

Прокуратура Львовской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа 10 сентября в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини". Досудебное расследование в производстве продолжается.

Как сообщалось, 14 сентября Д.Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября. Согласно озвученной правоохранителем информации, экс-замгенпрокурора подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

15 сентября Галицкий райсуд Львова приступил к избранию Д.Сакварелидзе меры пресечения. Сам экс-замгенпрокурора призвал судью не избирать никакой меры пресечения, заверив, что будет являться в суд и к следователю, давать показания. 16 сентября суд не избрал ему никакой меры пресечения.