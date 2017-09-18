События

15:32 18.09.2017

На юге и востоке Украины, а также в Киеве на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

19-21 сентября в южных и восточных областях Украины, в частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской, ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщает Укргидрометцентр.

"19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На территории Киевской области 19-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класса), в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС в понедельник.

В Киеве 19-20 сентября также ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

При Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО

Суд признал обоснованным подозрение Сакварелидзе

Задержан фигурант дела о хищении миллионов гривень рефинансирования НБУ

Расследованием гибели детей в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции – Гройсман

Локомотив пассажирского поезда загорелся на ходу в Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве задержали лжеминера-рецидивиста

Консулы посетили удерживаемого в РФ Павла Гриба

Первый замглавы Нацполиции предлагает усилить ответственность за лжеминирования

Дикий кабан напал на мужчину в Мариуполе

Ураган "Мария" набирает силу и движется в сторону Карибских островов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
каталог чехлов для мобильных телефонов
РЕКЛАМА