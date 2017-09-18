На юге и востоке Украины, а также в Киеве на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

19-21 сентября в южных и восточных областях Украины, в частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской, ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщает Укргидрометцентр.

"19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На территории Киевской области 19-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класса), в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС в понедельник.

В Киеве 19-20 сентября также ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.