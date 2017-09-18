Консулы посетили удерживаемого в РФ Павла Гриба

Украинские консулы посетили гражданина Украины Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО г.Краснодар (РФ), разрешение на обследование его врачами до сих пор не получено, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Наши консулы посетили сегодня П.Гриба. Но не дано разрешение на обследование украинскими врачами. Требуем обеспечить доступ врачей", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат А.Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу. В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.