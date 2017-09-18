Первый замглавы Нацполиции предлагает усилить ответственность за лжеминирования

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин считает, что большое количество ложных сообщений о минировании в Украине в последние годы связано со слишком мягкой ответственностью за такие правонарушения, предусмотренной законодательством.

"Рекомендовал бы "политическим деятелям" выразить свою озабоченность путем внесения изменений для усиления ответственности за такие преступления. Поскольку основной целью таких противоправных посягательств является создание обстановки всеобщего страха, неуверенности и беспомощности, что вызывает недоверие к органам власти, порождает панику, а тем самым нарушает безопасность общества. Нельзя недооценивать это, особенно в то время, когда в нашей стране идет война с оккупантом", - цитирует его пресс-служба Нацполиции.

В.Аброськин указал, что с начала 2017 года полицией уже направлено в суд 57 дел по этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовные производства завершены. В то же время злоумышленникам сообщено о подозрении по 16% зарегистрированных правонарушений о "заминированиях".

Первый замглавы Нацполиции подчеркнул, что для реагирования на подобные лжеминирования тратятся значительные ресурсы, а сотрудники экстренных служб отвлекаются от выполнения своих непосредственных функций.