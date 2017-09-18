Дикий кабан напал на мужчину в Мариуполе

Самка дикого кабана напала на мужчину в Мариуполе и была застрелена охотником.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, 17 сентября в 18:30 поступило сообщение о нахождении на пляже города животного, похожего на дикого кабана.

"По прибытию было установлено, что на пирсе возле кафе находится туша мертвой самки дикого кабана. На месте находились работники полиции, сотрудники аварийно-спасательной службы городского совета и охотник, застреливший самку дикого кабана. Также было установлено, что на месте находился мужчина 1982 года рождения, который получил травмы правой руки от укусов животного", - говорится в сообщении.

Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь, после чего его отвезли в больницу.

Сотрудники Госпотребслужбы отобрали пробы крови и внутренних органов для экспертизы на наличие опасных заболеваний у животного, а тушу кабана сожгли под контролем спасателей.