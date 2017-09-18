События

10:32 18.09.2017

Ураган "Мария" набирает силу и движется в сторону Карибских островов

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мария" направляется в сторону Малых Антильских островов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Накануне Центр предупреждения ураганов США сообщил, что тропический шторм "Мария" набрал силу и превратился в ураган с максимальной скоростью порывов ветра до 140 км/ч.

Повышенный уровень опасности из-за урагана объявили на Гваделупе, Доминике, Сент-Китсе, Невисе, Монтсеррате и Мартинике.

Отмечается, что ураган также может обрушиться на Пуэрто-Рико, который ранее значительно пострадал в результате урагана "Ирма".

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что на острове готовы около 500 объектов для временного размещения десятков тысяч человек, из-за опасности урагана отменены занятия в учебных заведениях.

Помимо "Марии", в Атлантическом океане сейчас действует тропический шторм "Норма" и ураган "Хосе", а также ослабевший до тропической депрессии "Ли".

Ранее на Карибские острова и США обрушился мощный ураган "Ирма", жертвами которого стали десятки человек.

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