Почти пять сотен населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды – ГСЧС

В течение воскресенья и ночи понедельника в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Хмельницкой области без электричества остались 187 населенных пунктов, в Тернопольской - 114 н.п., в Черновицкой - 73 н.п., в Ивано-Франковской - 70 н.п., в Закарпатской - 33 н.п. и в Днепропетровской - 1 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 71 бригада облэнерго (71 единиц техники и 186 человек).

Кроме этого, сильные порывы ветра и шквалы привели к чрезвычайным происшествиям иного характера.

Так, в г.Черновцы сильным ветром была повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 м2, в с.Стебни Путильского района Черновицкой области повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 м2, были повалены около 50 деревьев.

В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах произошло падение около 20 деревьев, а в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 м2 и частично – кровли трех частных домов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.