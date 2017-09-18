Боец ВСУ ранен, боевики более 30 раз обстреливали позиции АТО, в том числе из 122-мм артиллерии в воскресенье – штаб

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО на Донбассе в сравнении с предыдущим отчетным периодом и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, сообщает пресс-центр штаба АТО в понедельник утром.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за 17 сентября, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что традиционно горячее всего было вечером и ночью в районе Авдеевской промзоны, где из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским военным на шахте Бутовка.

"На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21.00 боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковское. А из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки", - говорится в сводке.

На Приморском направлении боевики применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.

Как сообщалось, в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 17 сентября сообщалось о ранении бойца ВСУ: "Около 13 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки Второй (село Ясиноватского района – ИФ) получил ранение один украинский военный. Сейчас (на 18.00 воскресенья – ИФ) состояние пострадавшего стабильное, он находится в одном из лечебных заведений региона).