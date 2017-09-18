События

04:05 18.09.2017

Шквалы в западных областях Украины в понедельник будут сильнее, чем ожидалось

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям ухудшили прогноз погоды для западных областей страны на понедельник в сравнении с обнародованным ГСЧС в воскресенье днем.

Так, если ранее в ГСЧС прогнозировали 18 сентября в западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, а ночью и утром грозы, местами град, то в обнародованном на сайте Службы сообщении об ухудшении погодных условий говорится, что "ночью и утром 18 сентября в западных областях грозы, сильные ливни, град и шквалы 25-30 м/с".

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Интерфакс-Украина
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