Военные самолеты НАТО и Швеции в воскресенье совершили разведывательные полеты у границ РФ и Сирии

По меньшей мере, пять военных самолетов США, других стран НАТО и Швеции в воскресенье, в первый день второго этапа российско-белорусских стратегических учений "Запад 2017" провели разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, в проведении разведывательных операций были задействованы военные самолеты США, Германии, Дании и Швеции.

Так, в воскресенье к Калининградской области со стороны Балтики приблизился стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным CRICK48, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В течение нескольких часов он вел радиоэлектронную разведку у российских границ. У российских рубежей на Балтике также осуществлял полет американский разведчик U-2S с бортовым номером 80-1083, поднявшийся с авиабазы Фэрфорд в Англии.

Вблизи Калининградской области в воскресенье были зафиксированы разведывательные полеты германского патрульного противолодочного P-3C Orion с бортовым номером 60+06 и датского разведывательного самолета CL60. Кроме того, в это же время у российского побережья на юге Балтики курсировал шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623.

В воскресенье вблизи базы ВМФ России в сирийском Тартусе также вел разведку стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V бортовым номером 64-14846 и позывным TWINE85. Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществлял многочасовой полет вблизи сирийского побережья в районе Тартуса и района недавнего пуска крылатых ракет с российских подлодок у берегов Сирии. Как сообщалось, подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли в четверг из подводного положения удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам запрещенного в РФ "Исламского государства".

С начала учений "Запад-2017" 14 сентября американские и западные военные самолеты совершили, по меньшей мере, около 20 разведывательных полетов вблизи российских и белорусских границ, а также не менее двух вблизи российских баз в Сирии.