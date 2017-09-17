Ежегодная "хасидская" программа стартовала в Одесском аэропорту

Ежегодная программа по приему паломников-хасидов, направляющихся в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана, стартовала в воскресенье в Международном аэропорту "Одесса".

Как сообщила пресс-служба аэропорта, через Одессу в Украину прибудут около 6,5 тыс. паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

"Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале аэропорта. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит паломников в Умань", - отметили в аэропорту, добавив, что на период "хасидской" программы в аэропорту усилены меры безопасности.

Завершится "хасидская" программа в Международном аэропорту "Одесса" 25 сентября.