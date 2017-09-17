Под Новоселовкой Второй в зоне АТО ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 воскресенья, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи боевики несколько часов подряд стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и поселка Невельское. Также ночью под огонь врага попали наши укрепления возле Песок. А около 13 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки Второй (село Ясиноватского района – ИФ) получил ранение один украинский военный. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он находится в одном из лечебных заведений региона", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в воскресенье.

На приморском (мариупольском) направлении за ночь боевики дважды открывали огонь возле с.Водяное, также открывали пулеметный огонь возле Старогнатовки.

На луганском направлении ночью боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО на подступах к Новозвановке.

"Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали плотным огнем", - сообщили в штабе.