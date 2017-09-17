Вашингтон исчерпал дипломатические средства решения проблемы КНДР, остаются возможности Пентагона – постпред США при ООН

Представитель США при Совете безопасности ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон исчерпал дипломатические возможности урегулирования северокорейской проблемы.

"Мы хотели быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая может у нас могла быть. Если это не работает, генерал Мэттис (глава Пентагона - ИФ) позаботится об этом. Мы в значительной степени исчерпали все доступные средства в Совете Безопасности ООН на данный момент ", - заявила Н.Хейли в интервью телеканалу Си-Эн-Эн.

Она отметила, что "если Северная Корея продолжит это безрассудное поведение, если Соединенные Штаты будут защищаться или защищать своих союзников каким-либо образом, Северная Корея будет уничтожена".

"И мы все знаем, что никто из нас этого не хочет", - отметила Н.Хелли.

Кроме того, постпред опровергла слухи об ее возможном переходе на пост госсекретаря, так как Рекс Тиллерсон не собирается уходить со своей должности.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.