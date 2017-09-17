Кличко поручил проверить учебные и детские учреждения Киева на пожарную безопасность после трагедии в Одессе

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все учебные заведения и детские учреждения столицы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности после пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, унесшем жизни трех детей.

"Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", - цитирует в воскресенье вечером мэра пресс-служба В.Кличко.

По его словам, с понедельника, 18 сентября, такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки.

"То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которую можно было предотвратить", - выразил убеждение мэр столицы.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также следователи прокуратуры начали досудебное расследование по ч.2 ст. 367 (Служебная халатность) по факту гибели детей в лагере.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. В настоящее время они взяты под стражу. Кроме того, от исполнения обязанностей был отстранен глава Киевской районной администрации Одессы Владимир Сушков, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Одесской ОГА в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы. В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.