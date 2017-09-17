Прокуратура начала производство по статье "Служебная халатность" по факту гибели детей в "Виктории"

Следователи прокуратуры начали досудебное расследование по ч.2 ст. 367 (Служебная халатность) по факту гибели детей в детском лагере "Виктория" в Одессе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, в рамках данного уголовного производства были проведены следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской райадминистрации Одессы и департаменте образования и науки Одесского горсовета.

Во время следственных мероприятий изымалась документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации и проверкам в детском лагере "Виктория".

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его заместитель, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. В настоящее время они взяты под стражу. Кроме того, от исполнения обязанностей был отстранен глава Киевской районной администрации Одессы Владимир Сушков, а директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Одесской ОГА в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы. В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.