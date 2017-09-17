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17:51 17.09.2017

Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДО и ОРЛО продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и местности вблизи населенных пунктов на востоке Украины, невзирая на режим "школьного перемирия", сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в воскресенье.

"Особенно напряженной остается обстановка в районе населенных пунктов Новозвановка (территория ОРЛО). В ночь с 16 на 17 сентября текущего года в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины. На территории ОРДО незаконные вооруженные формирования в течение прошлой ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Авдеевка", - говорится в сообщении.

На приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь незаконных вооруженных формирований ОРДО из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое.

Информация о последствиях уточняется.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании соблюдать взятые на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и военнослужащих Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

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