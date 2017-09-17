События

16:08 17.09.2017

Латвия провела инспекцию военной деятельности в Беларуси

Беларусь 13-16 сентября приняла инспекционную группу Латвии в рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами, сообщило министерство обороны Беларуси в воскресенье.

"Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

В ходе инспекции была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомления с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.

"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Беларуси", - отмечается в сообщении.

Инспекция осуществлена по инициативе Латвии.

В период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси проходят белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Четверо человек погибли и 27 пострадали при крушении автобуса с туристами

В зоне АТО упал российский беспилотник "Орлан"

Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО

Саакашвили не выдворят из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"

Луценко: Дайте мне 50 антикоррупционных судей - и мы повернем страну к нормальной жизни

ПОСЛЕДНЕЕ

День города в Херсоне прошел без нарушений правопорядка

Участники митинга в Кишиневе требуют арестовать счета Додона

Всемирный банк поможет Грузии благоустроить территорию неприступного столпа Кацхи

Одесса поможет семьям погибших и пострадавших в пожаре детей - Труханов

Сторонники молдавской оппозиции проводят в Кишиневе митинг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить гейнер
РЕКЛАМА