День города в Херсоне прошел без нарушений правопорядка

Во время празднования 239-й годовщины основания Херсона в субботу нарушения общественного порядка допущены не были, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"16 сентября 2017 года во время празднования 239-й годовщины основания города Херсона публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали 190 сотрудников полиции и 30 работников Нацгвардии… Во время проведения праздничных мероприятий нарушения общественного порядка не допущены", – говорится в сообщении на странице областной полиции.

Правоохранители добавили, что все места проведения массовых праздничных мероприятий перед началом были осмотрены полицейскими-взрывотехниками и кинологами со служебными собаками.

В этот день в областном центре состоялись 19 праздничных мероприятий, в которых, по приблизительным подсчетам, приняло участие более 10 тыс граждан.