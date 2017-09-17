Всемирный банк поможет Грузии благоустроить территорию неприступного столпа Кацхи

Фонд муниципального развития Грузии объявил тендер на благоустройство территории расположенного на западе страны, близ города Чиатура (регион Имеретия) 40-метрового столпа Кацхи - скалистого монолита, на вершине которого находится действующая церковь, построенная между VI и VIII столетиями.

Как говорится в сообщении фонда, проект финансируется Всемирным банком. Проект предусматривает строительство у Кацхийского столпа келий и дома для обслуживания прихожан, а также монтаж водоснабжения и канализационной системы в жилищах монахов. Стоимость работ оценивается в размере более чем в 1,5 млн лари ($630 тыс.).

Прием предложений на участие в тендере начнется 28 сентября и продлится до 2 октября 2017 года. Согласно условиям, строительные работы должны быть осуществлены за 13 месяцев после оформления договора.

У столпа Кацхи в Грузии богатая история. До христианства он почитался местными жителями как символ бога плодородия. Не потерял своего культового значения памятник и после прихода в Грузию христианства: люди продолжали верить, что в этом месте человек может приблизиться к Богу. Церковь же была построена уже после прихода христианства. В основании горного образования высечен Болнисский крест.

На столп можно подняться лишь с помощью подвесной лестницы, которую установили после первой экспедиции 1944 года, когда группа грузинских исследователей во главе с альпинистом Александром Джапаридзе и писателем Леваном Готуа, совершившая восхождение на столп, обнаружила там старую заброшенную церковь. После этого верующие вновь начали совершать паломничество к храму.

Большой вклад в возрождение храма на столпе Кацхи внес монах Максим, который с 1993 года перебрался в Кацхи и начал собирать пожертвования на реабилитацию старинной церкви. Новый храм был назван в честь Максима Исповедника.