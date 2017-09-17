В Минобороны подтвердили информацию об отсутствии потерь в зоне АТО

В Министерстве обороны Украины подтверждают распространенную ранее пресс-центром штаба антитеррористической операции информацию об отсутствии потерь в рядах украинских военнослужащих за сутки субботы, 16 сентября.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий украинские войска потерь не понесли. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

Также в оборонном ведомстве подтверждают информацию о 35 обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки, уточняя, что 7 из них осуществлялись с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения – минометов.

По словам А.Мотузяника, на луганском направлении боевая активность боевиков пришлась на с.Крымское Новоайдарского района и пгт Новотошковское Попаснянского района, при чем в последнем случае украинские войска открывали огонь в ответ. Всего боевики обстреляли позиции сил АТО на этом направлении 8 раз, из них 4 раза – с использованием минометов.

На донецком направлении, по словам спикера Минобороны, наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе г.Авдеевка и пгт Зайцево, также были обстреляны позиции в районе КПВВ "Майорское" и пос.Пески. Всего боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, в том числе один раз, под Авдеевкой, применили минометы.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО 17 раз, из них два, в селах Павлополь и Широкино Новоазовского района – с применением минометов. Огневая активность боевиков наблюдалась вдоль всего участка фронта Павлополь-Широкино, а также в селах Старогнатовке и Богдановке Волновахского района.