В начале недели в ряде областей Украины пройдут дожди, в остальных ожидается летняя жара

В ближайшие сутки, 18 сентября, в Украине ожидается неоднородная погода: в западных, большинстве северных и Винницкой областях влажный умеренно теплый, на западе даже прохладный воздух, на остальной территории сухо и по-летнему жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, утром в западных областях пройдут дожди с грозами, в большинстве северных и Винницкой областях утром, днем местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, местами в северных и Винницкий областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей 29-34°, в западных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°.

В Киеве местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза; температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 29,7 градусов тепла в 2015 году, самая низкая ночью – на отметке 1,4 градуса выше ноля в 1958 году.

Во вторник, 19 сентября, в Украине без осадков, лишь в Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области в дневное время кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-13°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 25-31°.

В Киеве 19 сентября - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

17 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в районе Киева 17°.