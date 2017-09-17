Лондонская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро

Полиция Британии задержала второго подозреваемого в рамках расследования теракта в метро Лондона, в результате которого получили ранения 29 человек.

"Второй человек был арестован детективами, расследующими теракт на "Парсонс грин", - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере лондонской полиции.

Ранее в результате взрыва на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о решении поднять уровень террористической угрозы в стране. До сих пор угроза оценивалась как "значительная", однако отныне будет считаться "первостепенной".

Накануне в районе города Дувра был взят под стражу первый подозреваемый - 18-летний молодой человек.