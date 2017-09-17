События

10:27 17.09.2017

Легковой автомобиль на полной скорости врезался в машину дорожной службы в Киеве, пострадало 3 человека

В ночь на воскресенье в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" легковой автомобиль на полной скорости врезался в машину дорожной службы. Трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии госпитализированы, сообщили на dtp.kiev.ua.

ДТП произошло около 1.00 в Киеве на ул. Большая Окружная, поворот на Жуляны.

"Автомобиль ВАЗ 2110, по неизвестным причинам, на полной скорости врезался в прицеп дорожной службы, которая наносила разметку. Машина "в смятку". 3-е пострадавших в тяжёлом состоянии были деблокированы силами ГСЧС и госпитализированы", – говорится в сообщении на сайте портала dtp.kiev.ua в воскресенье утром.

На месте работали 3 кареты скорой помощи и патрульная полиция.

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