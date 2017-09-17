В зоне АТО упал российский беспилотник "Орлан"

В зоне АТО из-за технического сбоя системы упал беспилотник "Орлан" российского производства, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России. Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр", – говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

Беспилотный аппарат упал вблизи п.н. Новоградовка в Донецкой области.

Военные подчеркнули, что корпус и двигатель беспилотника – российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня.

В пресс-центре добавили, что беспилотники Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию. По классификации упавший "Орлан-10" относится к оперативно-тактическому, малого радиуса действия.