Боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие стуки совершили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией. После 18.00 российские оккупанты активизировали обстрелы наших позиций, единично используя при этом минометы различных калибров… Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет", – говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук в воскресенье утром.

На донецком направлении в субботу вечером боевики трижды с миномета калибра 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия били по украинским защитникам в районе Авдеевской промзоны. Также под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО у Майорска и Песков.

На приморском направлении с 82-мм минометов боевики открывали огонь на подступах к Широкино и Павлополю. Факты применения гранатометов зафиксированы у Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

Также неспокойно было и на луганском направлении, где вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по укреплениям ВСУ в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82-мм применялись и у Новотошковского.