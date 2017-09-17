События

06:35 17.09.2017

Житель Харьковщины спьяну "заминировал" райотдел - полиция

Полиция установила личность псевдоминера, который в конце августа заявил о готовящемся теракте в одном из райотделов полиции Харьковской области, и уведомила его о подозрении.

"Правонарушителем оказался 30-летний житель поселка Гавриловка Барвенковского района. Когда мужчина звонил оператору "102", он находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 27 августа в 18.20 на номер "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что в одном из райотделов полиции области готовится теракт. Информация о минировании не подтвердилась.

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Интерфакс-Украина
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