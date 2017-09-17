В тбилисских школах каждый ученик на большой перемене получит бесплатно по яблоку

В Грузии в новом учебном году в рамках проекта Минобразования республики по улучшению стандартов школьного питания учащимся тбилисских школ на больших переменах будут раздавать яблоки.

"В школах возвращены большие перемены, которые в последнее время были сокращены. Это решение мы приняли для того, чтобы дети могли спокойно поесть и отдохнуть. Во время больших перемен каждый ученик бесплатно получит по одному яблоку", - заявил журналистам вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

По его словам, на начальном этапе эта инициатива коснется нескольких школ в столице, а затем распространится и на регионы страны.

Министр отметил, что перед началом реализации этого проекта были проведены консультации с врачами. "Специалисты рекомендовали предлагать школьникам именно яблоки, поскольку этот фрукт гипоаллергенен и полезен абсолютно для всех детей", - сказал А.Джеджелава.

Кампания по раздаче яблок является частью масштабного проекта "Правила здоровой жизни", реализуемого министерством в сотрудничестве с Минсельхозом и Минздравом с целью обеспечения школьных буфетов и столовых здоровыми продуктами.

С нынешнего учебного года в школах Грузии запрещено продавать шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые, по мнению экспертов, вредят здоровью подростков.

Всего в Грузии 2085 публичных школ, которые в этом году приняли 575 тысяч учеников, в том числе более 56 тысяч первоклассников, которые получили в подарок от государства нетбуки и комплекты учебников. Бесплатно также получили учебники, из которых 60% новые, а 40% использованные ранее, все учащиеся публичных школ страны.