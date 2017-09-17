Британский маршал авиации избран председателем Военного комитета НАТО

Главный маршал авиации сэр Стюарт Пич избран следующим председателем Военного комитета (ВК) НАТО, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса в Брюсселе.

Избрание состоялось в субботу на проходящей в Тиране встрече ВК НАТО, состоящего из высших военных должностных лиц альянса.

В настоящее время С.Пич является начальником Генштаба Вооруженных сил Великобритании. Он приступит к исполнению новых обязанностей с начала 2018 года и сменит на этом посту чешского генерала Петра Павела.

П.Павел, объявляя об итогах выборов, выразил уверенность, что богатый опыт службы в качестве начальника британского Генштаба, а также члена ВК НАТО позволит С.Пичу обеспечить дальнейшую работу высшего военного органа НАТО, который дает профессиональные рекомендации военных высшему политическому органу - Североатлантическому совету.

Председатель ВК НАТО является главным военным советником генерального секретаря альянса и Североатлантического совета.

Выступая с ответным словом, С.Пич подчеркнул, что вступает на этот высокий пост в ответственный для НАТО момент, "когда альянс должен быть модернизирован, чтобы противостоять новым и постоянно меняющимся угрозам".

Должность председателя ВК НАТО существует с 1963 года, и ее занимали 18 высших военачальников стран альянса: Германии (пять раз), Великобритании (три раза); Канады, Италии и Норвегии (по два раза), Бельгии, Чехии, Дании и Нидерландов.