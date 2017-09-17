В Донецкой области задержан информатор боевиков – СБУ

Оперативники спецслужбы задержали в Донецкой области информатора боевиков, который передавал незаконным вооруженным формированиям информацию про силы антитеррористической операции, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянском районе Донецкой области информатора террористической организации "ДНР", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает временно оккупированную боевиками Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что таким образом человек регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

"По его (главаря боевиков – ИФ) указанию, источник собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", уточнили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 УК Украины (Участие в деятельности террористической группы или террористической организации).

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.