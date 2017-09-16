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23:45 16.09.2017

Лавров и Тиллерсон обсудили сирийское урегулирование и выполнение минских соглашений - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в субботу по телефону урегулирование в Сирии и Украине, сообщает МИД РФ.

"16 сентября по американской инициативе состоялся телефонный разговор С.Лаврова с Р.Тиллерсоном. Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице МИД РФ во "ВКонтакте".

"Затрагивалась также необходимость активизации усилий по выполнению минских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине", - отмечают на Смоленской площади.

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Интерфакс-Украина
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