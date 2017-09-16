События

22:47 16.09.2017

Одесские правоохранители опровергли информацию о задержании и вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря

Информация о задержании и вручении подозрения руководителя творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк,

"Информация распространенная некоторыми СМИ, будто бы, или задержана, или вручено подозрение руководителю творческого коллектива детского лагеря - не соответствует действительности", – написал он в субботу вечером.

Р.Форостяк обратился к журналистам с просьбой проверять публикуемую информацию.

"Обращаюсь к журналистам, друзья будьте осмотрительнее, проверяйте пожалуйста информацию, слово иногда очень ранит, тем более в этом резонансном трагедии, которая случилась", написал советник начальника ГУ Нацполиции Одесщины.

Р.Форостяк подчеркнул, что на вечер субботы подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения, это директор и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда.

В свою очередь, в Одесской местной прокуратуре № 1 уточнили, что совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

"Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того сотрудники полиции уже задержали гражданку, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет местная прокуратура.

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Интерфакс-Украина
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