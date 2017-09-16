События

18:33 16.09.2017

Боевики с полуночи 10 раз открывали огонь по силам АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу 10 раз открывали огонь в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Наши военные 4 раза огнем заставляли противника прекратить провокации. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

В целом обстановка в зоне проведения АТО в этот день не претерпела существенных изменений. Боевики продолжали обстрелы украинских позиций на всех направлениях. С полуночи не зафиксировано применение НВФ минометов и другого тяжелого вооружения.

На донецком направлении ночью боевики дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. У Зайцева несколько раз работало стрелковое оружие.

На приморском направлении обстрелы украинских опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино.

На луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы различных видов вблизи Крымского. Из крупнокалиберного пулемета открывали огонь в районе Новотошковского.

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Интерфакс-Украина
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