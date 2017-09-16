Генпрокурор обещает, что в расследовании дела о прорыве на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов

Генеральный прокурор Украины Юрий заверяет, что в расследовании инцидента с прорывом на пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.) не будет никаких необоснованных процессуальных действий.

"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах в рамках 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Он добавил: "Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры – также неприкосновенными… Есть вопросы к указу президента (относительно лишения гражданства лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили - ИФ) – в суд".

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от приезда М.Саакашвили в Киев на следующей неделе, генпрокурор заметил: "У меня нет никаких ожиданий от этого, я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве".

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

М.Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.