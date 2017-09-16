Миротворцы ООН не зайдут на Донбасс, если продолжатся обстрелы и будут умирать люди – Пристайко

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что если на Донбассе продолжатся обстрелы и будут умирать люди, то миротворческая миссия ООН не зайдет туда.

"Не забудьте, что миротворцы не будут заходить, если будут продолжаться обстрелы, будут умирать люди, будут танки на улицах ездить", - сказал первый замминистра журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

В.Пристайко отметил, что детали состава и количества возможных миротворцев будут определяться ООН уже после принятия решения о самой миссии.

"Сначала приедет миссия оценочная, а это небольшое количество людей, ее можно развернуть достаточно быстро, за пару месяцев. Она (миссия – ИФ) приедет и посмотрит: что можно, какая ситуация с безопасностью", - отметил он

Говоря о странах, чьи силы могли бы принять участие в миссии в Украине, В.Пристайко отметил, что больше всего миротворцев в мире дают Непал, Пакистан и некоторые другие страны.